AndreyWTR लोगो

AndreyWTR मूल्य (WTR)

गैर-सूचीबद्ध

1 WTR से USD लाइव प्राइस:

$0.00015676
$0.00015676$0.00015676
-3.30%1D
mexc
USD
AndreyWTR (WTR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:34:22 (UTC+8)

AndreyWTR (WTR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00177748
$ 0.00177748$ 0.00177748

$ 0
$ 0$ 0

-1.72%

-3.31%

-13.17%

-13.17%

AndreyWTR (WTR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WTR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00177748 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WTR में -1.72%, 24 घंटों में -3.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

AndreyWTR (WTR) मार्केट की जानकारी

$ 147.65K
$ 147.65K$ 147.65K

--
----

$ 147.65K
$ 147.65K$ 147.65K

948.56M
948.56M 948.56M

948,557,861.602676
948,557,861.602676 948,557,861.602676

AndreyWTR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 147.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 948.56M है, कुल आपूर्ति 948557861.602676 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 147.65K है.

AndreyWTR (WTR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, AndreyWTR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AndreyWTR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, AndreyWTR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, AndreyWTR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.31%
30 दिन$ 0-29.54%
60 दिन$ 0-85.31%
90 दिन$ 0--

AndreyWTR (WTR) क्या है

A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed.

WTR लोकल करेंसी में

AndreyWTR (WTR) टोकन का अर्थशास्त्र

AndreyWTR (WTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: AndreyWTR (WTR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज AndreyWTR (WTR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WTR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WTR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WTR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
AndreyWTR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WTR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 147.65K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WTR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 948.56M USD है.
WTR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WTR ने 0.00177748 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WTR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WTR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WTR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WTR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WTR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WTR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WTR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:34:22 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.