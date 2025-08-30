AMPLY मूल्य (AMPLY)
-1.90%
-15.47%
+109.66%
+109.66%
AMPLY (AMPLY) रियल-टाइम प्राइस $0.00230169 है. पिछले 24 घंटों में, AMPLY ने $ 0.00229268 के कम और $ 0.0027728 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AMPLY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.116769 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AMPLY में -1.90%, 24 घंटों में -15.47%, तथा पिछले 7 दिनों में +109.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AMPLY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 40.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AMPLY की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.40M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.34M है.
आज के दिन के दौरान, AMPLY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000421412703742182 था.
पिछले 30 दिनों में, AMPLY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0020500255 था.
पिछले 60 दिनों में, AMPLY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0031645744 था.
पिछले 90 दिनों में, AMPLY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010065910093490657 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000421412703742182
|-15.47%
|30 दिन
|$ +0.0020500255
|+89.07%
|60 दिन
|$ +0.0031645744
|+137.49%
|90 दिन
|$ +0.0010065910093490657
|+77.72%
Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.
