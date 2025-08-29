Amocucinare मूल्य (AMORE)
+2.18%
-2.66%
+114.69%
+114.69%
Amocucinare (AMORE) रियल-टाइम प्राइस $0.00343492 है. पिछले 24 घंटों में, AMORE ने $ 0.00320293 के कम और $ 0.00365039 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AMORE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01469843 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00124895 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AMORE में +2.18%, 24 घंटों में -2.66%, तथा पिछले 7 दिनों में +114.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Amocucinare का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AMORE की मार्केट में उपलब्ध राशि 910.55M है, कुल आपूर्ति 991669296.052848 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.41M है.
आज के दिन के दौरान, Amocucinare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Amocucinare का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0047969100 था.
पिछले 60 दिनों में, Amocucinare का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0043516898 था.
पिछले 90 दिनों में, Amocucinare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.66%
|30 दिन
|$ +0.0047969100
|+139.65%
|60 दिन
|$ +0.0043516898
|+126.69%
|90 दिन
|$ 0
|--
$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.
