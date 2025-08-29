AMORE की अधिक जानकारी

Amocucinare लोगो

Amocucinare मूल्य (AMORE)

गैर-सूचीबद्ध

1 AMORE से USD लाइव प्राइस:

-2.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Amocucinare (AMORE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:19:34 (UTC+8)

Amocucinare (AMORE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00320293
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00365039
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00320293
$ 0.00365039
$ 0.01469843
$ 0.00124895
+2.18%

-2.66%

+114.69%

+114.69%

Amocucinare (AMORE) रियल-टाइम प्राइस $0.00343492 है. पिछले 24 घंटों में, AMORE ने $ 0.00320293 के कम और $ 0.00365039 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AMORE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01469843 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00124895 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AMORE में +2.18%, 24 घंटों में -2.66%, तथा पिछले 7 दिनों में +114.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Amocucinare (AMORE) मार्केट की जानकारी

$ 3.13M
--
$ 3.41M
910.55M
991,669,296.052848
Amocucinare का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AMORE की मार्केट में उपलब्ध राशि 910.55M है, कुल आपूर्ति 991669296.052848 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.41M है.

Amocucinare (AMORE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Amocucinare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Amocucinare का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0047969100 था.
पिछले 60 दिनों में, Amocucinare का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0043516898 था.
पिछले 90 दिनों में, Amocucinare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.66%
30 दिन$ +0.0047969100+139.65%
60 दिन$ +0.0043516898+126.69%
90 दिन$ 0--

Amocucinare (AMORE) क्या है

$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Amocucinare (AMORE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Amocucinare प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Amocucinare (AMORE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Amocucinare (AMORE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Amocucinare के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Amocucinare प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AMORE लोकल करेंसी में

Amocucinare (AMORE) टोकन का अर्थशास्त्र

Amocucinare (AMORE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AMORE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Amocucinare (AMORE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Amocucinare (AMORE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AMORE प्राइस 0.00343492 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AMORE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AMORE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00343492 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Amocucinare का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AMORE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.13M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AMORE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AMORE की मार्केट में उपलब्ध राशि 910.55M USD है.
AMORE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AMORE ने 0.01469843 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AMORE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AMORE ने 0.00124895 USD की ATL प्राइस देखी.
AMORE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AMORE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AMORE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AMORE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AMORE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:19:34 (UTC+8)

