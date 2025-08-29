AMO Coin मूल्य (AMO)
-0.37%
-1.01%
-1.45%
-1.45%
AMO Coin (AMO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AMO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AMO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01594326 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AMO में -0.37%, 24 घंटों में -1.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AMO Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.41M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AMO की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.20B है, कुल आपूर्ति 21200000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.41M है.
आज के दिन के दौरान, AMO Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AMO Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, AMO Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, AMO Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.01%
|30 दिन
|$ 0
|-21.56%
|60 दिन
|$ 0
|+4.68%
|90 दिन
|$ 0
|--
AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AMO Coin (AMO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AMO Coin (AMO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AMO Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब AMO Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
AMO Coin (AMO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AMO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
