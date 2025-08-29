Amnis Staked Aptos Coin मूल्य (STAPT)
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) रियल-टाइम प्राइस $4.93 है. पिछले 24 घंटों में, STAPT ने $ 4.92 के कम और $ 5.18 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STAPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 19.62 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.103468 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STAPT में -0.54%, 24 घंटों में -3.57%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Amnis Staked Aptos Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.95M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.02M है, कुल आपूर्ति 2016038.3 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.95M है.
आज के दिन के दौरान, Amnis Staked Aptos Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.183107477483788 था.
पिछले 30 दिनों में, Amnis Staked Aptos Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1531267860 था.
पिछले 60 दिनों में, Amnis Staked Aptos Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.4630763790 था.
पिछले 90 दिनों में, Amnis Staked Aptos Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.407249461251321 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.183107477483788
|-3.57%
|30 दिन
|$ -0.1531267860
|-3.10%
|60 दिन
|$ -0.4630763790
|-9.39%
|90 दिन
|$ -0.407249461251321
|-7.63%
stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Amnis Staked Aptos Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Amnis Staked Aptos Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. STAPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.