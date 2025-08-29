Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) क्या है

stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.

STAPT लोकल करेंसी में

लोग यह भी पूछते हैं: Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) के बारे में अन्य प्रश्न आज Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव STAPT प्राइस 4.93 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. STAPT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 4.93 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए STAPT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Amnis Staked Aptos Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? STAPT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.95M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. STAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? STAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.02M USD है. STAPT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? STAPT ने 19.62 USD की ATH प्राइस हासिल की. STAPT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? STAPT ने 0.103468 USD की ATL प्राइस देखी. STAPT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? STAPT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या STAPT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष STAPT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए STAPT का प्राइस का अनुमान देखें.

