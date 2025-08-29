AMAPT की अधिक जानकारी

Amnis Aptos लोगो

Amnis Aptos मूल्य (AMAPT)

गैर-सूचीबद्ध

1 AMAPT से USD लाइव प्राइस:

$4.27
$4.27$4.27
-3.40%1D
mexc
USD
Amnis Aptos (AMAPT) मूल्य का लाइव चार्ट
Amnis Aptos (AMAPT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4.24
$ 4.24$ 4.24
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4.46
$ 4.46$ 4.46
24 घंटे में उच्चतम

$ 4.24
$ 4.24$ 4.24

$ 4.46
$ 4.46$ 4.46

$ 18.83
$ 18.83$ 18.83

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

-0.65%

-3.44%

-1.64%

-1.64%

Amnis Aptos (AMAPT) रियल-टाइम प्राइस $4.27 है. पिछले 24 घंटों में, AMAPT ने $ 4.24 के कम और $ 4.46 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AMAPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.83 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 3.76 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AMAPT में -0.65%, 24 घंटों में -3.44%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Amnis Aptos (AMAPT) मार्केट की जानकारी

$ 108.01M
$ 108.01M$ 108.01M

--
----

$ 108.03M
$ 108.03M$ 108.03M

25.20M
25.20M 25.20M

25,208,967.9349
25,208,967.9349 25,208,967.9349

Amnis Aptos का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 108.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AMAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 25.20M है, कुल आपूर्ति 25208967.9349 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 108.03M है.

Amnis Aptos (AMAPT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Amnis Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.152177900827203 था.
पिछले 30 दिनों में, Amnis Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1345101240 था.
पिछले 60 दिनों में, Amnis Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.4614712830 था.
पिछले 90 दिनों में, Amnis Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.420274592038515 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.152177900827203-3.44%
30 दिन$ -0.1345101240-3.15%
60 दिन$ -0.4614712830-10.80%
90 दिन$ -0.420274592038515-8.96%

Amnis Aptos (AMAPT) क्या है

Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.

Amnis Aptos प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Amnis Aptos (AMAPT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Amnis Aptos (AMAPT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Amnis Aptos के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Amnis Aptos प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AMAPT लोकल करेंसी में

Amnis Aptos (AMAPT) टोकन का अर्थशास्त्र

Amnis Aptos (AMAPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AMAPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Amnis Aptos (AMAPT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Amnis Aptos (AMAPT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AMAPT प्राइस 4.27 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AMAPT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AMAPT से USD की मौजूदा प्राइस $ 4.27 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Amnis Aptos का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AMAPT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 108.01M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AMAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AMAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 25.20M USD है.
AMAPT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AMAPT ने 18.83 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AMAPT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AMAPT ने 3.76 USD की ATL प्राइस देखी.
AMAPT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AMAPT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AMAPT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AMAPT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AMAPT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.