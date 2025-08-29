Amnis Aptos मूल्य (AMAPT)
Amnis Aptos (AMAPT) रियल-टाइम प्राइस $4.27 है. पिछले 24 घंटों में, AMAPT ने $ 4.24 के कम और $ 4.46 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AMAPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 18.83 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 3.76 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AMAPT में -0.65%, 24 घंटों में -3.44%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Amnis Aptos का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 108.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AMAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 25.20M है, कुल आपूर्ति 25208967.9349 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 108.03M है.
आज के दिन के दौरान, Amnis Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.152177900827203 था.
पिछले 30 दिनों में, Amnis Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1345101240 था.
पिछले 60 दिनों में, Amnis Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.4614712830 था.
पिछले 90 दिनों में, Amnis Aptos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.420274592038515 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.152177900827203
|-3.44%
|30 दिन
|$ -0.1345101240
|-3.15%
|60 दिन
|$ -0.4614712830
|-10.80%
|90 दिन
|$ -0.420274592038515
|-8.96%
Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.
Amnis Aptos (AMAPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AMAPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
