Amino AI मूल्य (AMAI)
-0.01%
-4.03%
+2.45%
+2.45%
Amino AI (AMAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AMAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AMAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AMAI में -0.01%, 24 घंटों में -4.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Amino AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AMAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.09M है, कुल आपूर्ति 996085293.2 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.02K है.
आज के दिन के दौरान, Amino AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Amino AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Amino AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Amino AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.03%
|30 दिन
|$ 0
|+8.42%
|60 दिन
|$ 0
|+42.80%
|90 दिन
|$ 0
|--
Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine.
Amino AI (AMAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AMAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
