America (AMERICA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AMERICA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AMERICA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00706622 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AMERICA में +0.81%, 24 घंटों में -4.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
America का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AMERICA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.80M है, कुल आपूर्ति 999802512.012133 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 34.94K है.
आज के दिन के दौरान, America का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, America का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, America का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, America का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.52%
|30 दिन
|$ 0
|+4.95%
|60 दिन
|$ 0
|+30.43%
|90 दिन
|$ 0
|--
AmericaCoin is a blockchain-based cryptocurrency project designed to create a decentralized digital currency that reflects the values and principles of American innovation, financial freedom, and economic growth. The project aims to bridge the gap between traditional finance and the future of digital currencies by offering secure, transparent, and scalable solutions for individuals, businesses, and organizations. The primary focus of AmericaCoin is to provide a stable and user-friendly platform for conducting peer-to-peer transactions, enabling economic freedom without the constraints of centralized banking systems. The platform also seeks to foster a vibrant community by creating real-world use cases for the token, supporting a sustainable and growing ecosystem. With a focus on security, low transaction fees, and ease of integration into existing financial infrastructure, AmericaCoin strives to be a leading digital asset that empowers users while contributing to the ongoing adoption of blockchain technology.
