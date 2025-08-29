AMATERASU OMIKAMI मूल्य (OMIKAMI)
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) रियल-टाइम प्राइस $0.02024817 है. पिछले 24 घंटों में, OMIKAMI ने $ 0.01920169 के कम और $ 0.0203804 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OMIKAMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.274171 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00141419 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OMIKAMI में +0.39%, 24 घंटों में +5.33%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AMATERASU OMIKAMI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.25M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OMIKAMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.59M है, कुल आपूर्ति 999592216.6089 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.25M है.
आज के दिन के दौरान, AMATERASU OMIKAMI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00102494 था.
पिछले 30 दिनों में, AMATERASU OMIKAMI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0034156637 था.
पिछले 60 दिनों में, AMATERASU OMIKAMI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0077119468 था.
पिछले 90 दिनों में, AMATERASU OMIKAMI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001800384595546594 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00102494
|+5.33%
|30 दिन
|$ -0.0034156637
|-16.86%
|60 दिन
|$ +0.0077119468
|+38.09%
|90 दिन
|$ +0.001800384595546594
|+9.76%
What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.
