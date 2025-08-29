ALTT की अधिक जानकारी

Altcoinist Token लोगो

Altcoinist Token मूल्य (ALTT)

गैर-सूचीबद्ध

1 ALTT से USD लाइव प्राइस:

$0.070707
$0.070707$0.070707
-12.20%1D
USD
Altcoinist Token (ALTT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:00:26 (UTC+8)

Altcoinist Token (ALTT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.070585
$ 0.070585$ 0.070585
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.080919
$ 0.080919$ 0.080919
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.070585
$ 0.070585$ 0.070585

$ 0.080919
$ 0.080919$ 0.080919

$ 0.101836
$ 0.101836$ 0.101836

$ 0.00368481
$ 0.00368481$ 0.00368481

-4.29%

-12.24%

+2.31%

+2.31%

Altcoinist Token (ALTT) रियल-टाइम प्राइस $0.070707 है. पिछले 24 घंटों में, ALTT ने $ 0.070585 के कम और $ 0.080919 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALTT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.101836 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00368481 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALTT में -4.29%, 24 घंटों में -12.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Altcoinist Token (ALTT) मार्केट की जानकारी

$ 17.36M
$ 17.36M$ 17.36M

--
----

$ 70.86M
$ 70.86M$ 70.86M

245.00M
245.00M 245.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Altcoinist Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.36M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ALTT की मार्केट में उपलब्ध राशि 245.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 70.86M है.

Altcoinist Token (ALTT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Altcoinist Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00986402026642606 था.
पिछले 30 दिनों में, Altcoinist Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0215779804 था.
पिछले 60 दिनों में, Altcoinist Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0933879460 था.
पिछले 90 दिनों में, Altcoinist Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0392129686883287 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00986402026642606-12.24%
30 दिन$ +0.0215779804+30.52%
60 दिन$ +0.0933879460+132.08%
90 दिन$ +0.0392129686883287+124.51%

Altcoinist Token (ALTT) क्या है

Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield.

ALTT लोकल करेंसी में

Altcoinist Token (ALTT) टोकन का अर्थशास्त्र

Altcoinist Token (ALTT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ALTT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Altcoinist Token (ALTT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Altcoinist Token (ALTT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ALTT प्राइस 0.070707 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ALTT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ALTT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.070707 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Altcoinist Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ALTT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.36M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ALTT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ALTT की मार्केट में उपलब्ध राशि 245.00M USD है.
ALTT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ALTT ने 0.101836 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ALTT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ALTT ने 0.00368481 USD की ATL प्राइस देखी.
ALTT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ALTT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ALTT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ALTT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ALTT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:00:26 (UTC+8)

Altcoinist Token (ALTT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

