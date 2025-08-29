Altcoinist Token मूल्य (ALTT)
Altcoinist Token (ALTT) रियल-टाइम प्राइस $0.070707 है. पिछले 24 घंटों में, ALTT ने $ 0.070585 के कम और $ 0.080919 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALTT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.101836 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00368481 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALTT में -4.29%, 24 घंटों में -12.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Altcoinist Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.36M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ALTT की मार्केट में उपलब्ध राशि 245.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 70.86M है.
आज के दिन के दौरान, Altcoinist Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00986402026642606 था.
पिछले 30 दिनों में, Altcoinist Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0215779804 था.
पिछले 60 दिनों में, Altcoinist Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0933879460 था.
पिछले 90 दिनों में, Altcoinist Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0392129686883287 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00986402026642606
|-12.24%
|30 दिन
|$ +0.0215779804
|+30.52%
|60 दिन
|$ +0.0933879460
|+132.08%
|90 दिन
|$ +0.0392129686883287
|+124.51%
Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield.
Altcoinist Token (ALTT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ALTT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.