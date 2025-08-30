ALRIS AGENT मूल्य (ALR)
ALRIS AGENT (ALR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ALR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00880109 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALR में +0.21%, 24 घंटों में -5.60%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ALRIS AGENT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.24K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ALR की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.62M है, कुल आपूर्ति 998623522.138799 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.24K है.
आज के दिन के दौरान, ALRIS AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ALRIS AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ALRIS AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ALRIS AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.60%
|30 दिन
|$ 0
|+9.79%
|60 दिन
|$ 0
|-2.10%
|90 दिन
|$ 0
|--
Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
