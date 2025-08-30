AlphPad मूल्य (APAD)
-0.22%
-2.77%
-22.63%
-22.63%
AlphPad (APAD) रियल-टाइम प्राइस $0.00109912 है. पिछले 24 घंटों में, APAD ने $ 0.00109912 के कम और $ 0.00113707 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. APAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.063215 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00101512 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में APAD में -0.22%, 24 घंटों में -2.77%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AlphPad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. APAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 86.10M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 109.99K है.
आज के दिन के दौरान, AlphPad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AlphPad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002519480 था.
पिछले 60 दिनों में, AlphPad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005807662 था.
पिछले 90 दिनों में, AlphPad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0030606107683818125 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.77%
|30 दिन
|$ -0.0002519480
|-22.92%
|60 दिन
|$ -0.0005807662
|-52.83%
|90 दिन
|$ -0.0030606107683818125
|-73.57%
AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors.
