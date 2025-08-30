APAD की अधिक जानकारी

AlphPad लोगो

AlphPad मूल्य (APAD)

गैर-सूचीबद्ध

1 APAD से USD लाइव प्राइस:

$0.00109912
$0.00109912$0.00109912
-2.70%1D
mexc
USD
AlphPad (APAD) मूल्य का लाइव चार्ट
AlphPad (APAD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00109912
$ 0.00109912$ 0.00109912
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00113707
$ 0.00113707$ 0.00113707
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00109912
$ 0.00109912$ 0.00109912

$ 0.00113707
$ 0.00113707$ 0.00113707

$ 0.063215
$ 0.063215$ 0.063215

$ 0.00101512
$ 0.00101512$ 0.00101512

-0.22%

-2.77%

-22.63%

-22.63%

AlphPad (APAD) रियल-टाइम प्राइस $0.00109912 है. पिछले 24 घंटों में, APAD ने $ 0.00109912 के कम और $ 0.00113707 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. APAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.063215 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00101512 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में APAD में -0.22%, 24 घंटों में -2.77%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

AlphPad (APAD) मार्केट की जानकारी

$ 94.70K
$ 94.70K$ 94.70K

--
----

$ 109.99K
$ 109.99K$ 109.99K

86.10M
86.10M 86.10M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

AlphPad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. APAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 86.10M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 109.99K है.

AlphPad (APAD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, AlphPad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AlphPad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002519480 था.
पिछले 60 दिनों में, AlphPad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005807662 था.
पिछले 90 दिनों में, AlphPad का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0030606107683818125 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.77%
30 दिन$ -0.0002519480-22.92%
60 दिन$ -0.0005807662-52.83%
90 दिन$ -0.0030606107683818125-73.57%

AlphPad (APAD) क्या है

AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors.

AlphPad प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AlphPad (APAD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AlphPad (APAD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AlphPad के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब AlphPad प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

APAD लोकल करेंसी में

AlphPad (APAD) टोकन का अर्थशास्त्र

AlphPad (APAD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. APAD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: AlphPad (APAD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज AlphPad (APAD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव APAD प्राइस 0.00109912 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
APAD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
APAD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00109912 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
AlphPad का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
APAD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
APAD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
APAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 86.10M USD है.
APAD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
APAD ने 0.063215 USD की ATH प्राइस हासिल की.
APAD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
APAD ने 0.00101512 USD की ATL प्राइस देखी.
APAD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
APAD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या APAD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष APAD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए APAD का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.