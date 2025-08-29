Alpha Quark मूल्य (AQT)
Alpha Quark (AQT) रियल-टाइम प्राइस $1.051 है. पिछले 24 घंटों में, AQT ने $ 1.052 के कम और $ 1.13 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AQT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 15.37 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.617773 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AQT में -1.08%, 24 घंटों में -1.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Alpha Quark का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.37M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AQT की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.81M है, कुल आपूर्ति 30000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.76M है.
आज के दिन के दौरान, Alpha Quark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.012305359947792 था.
पिछले 30 दिनों में, Alpha Quark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1420196331 था.
पिछले 60 दिनों में, Alpha Quark का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1543154923 था.
पिछले 90 दिनों में, Alpha Quark का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0228046630415846 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.012305359947792
|-1.15%
|30 दिन
|$ -0.1420196331
|-13.51%
|60 दिन
|$ +0.1543154923
|+14.68%
|90 दिन
|$ +0.0228046630415846
|+2.22%
Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property.
