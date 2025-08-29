AQT की अधिक जानकारी

Alpha Quark लोगो

Alpha Quark मूल्य (AQT)

गैर-सूचीबद्ध

1 AQT से USD लाइव प्राइस:

$1.05
$1.05
-1.30%1D
mexc
USD
Alpha Quark (AQT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:00:18 (UTC+8)

Alpha Quark (AQT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.052
$ 1.052
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.13
$ 1.13
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.052
$ 1.052

$ 1.13
$ 1.13

$ 15.37
$ 15.37

$ 0.617773
$ 0.617773

-1.08%

-1.15%

+1.16%

+1.16%

Alpha Quark (AQT) रियल-टाइम प्राइस $1.051 है. पिछले 24 घंटों में, AQT ने $ 1.052 के कम और $ 1.13 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AQT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 15.37 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.617773 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AQT में -1.08%, 24 घंटों में -1.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Alpha Quark (AQT) मार्केट की जानकारी

$ 28.37M
$ 28.37M

--
--

$ 31.76M
$ 31.76M

26.81M
26.81M

30,000,000.0
30,000,000.0

Alpha Quark का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.37M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AQT की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.81M है, कुल आपूर्ति 30000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.76M है.

Alpha Quark (AQT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Alpha Quark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.012305359947792 था.
पिछले 30 दिनों में, Alpha Quark का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1420196331 था.
पिछले 60 दिनों में, Alpha Quark का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1543154923 था.
पिछले 90 दिनों में, Alpha Quark का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0228046630415846 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.012305359947792-1.15%
30 दिन$ -0.1420196331-13.51%
60 दिन$ +0.1543154923+14.68%
90 दिन$ +0.0228046630415846+2.22%

Alpha Quark (AQT) क्या है

Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

AQT लोकल करेंसी में

Alpha Quark (AQT) टोकन का अर्थशास्त्र

Alpha Quark (AQT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AQT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Alpha Quark (AQT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Alpha Quark (AQT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AQT प्राइस 1.051 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AQT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AQT से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.051 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Alpha Quark का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AQT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.37M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AQT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AQT की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.81M USD है.
AQT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AQT ने 15.37 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AQT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AQT ने 0.617773 USD की ATL प्राइस देखी.
AQT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AQT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AQT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AQT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AQT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:00:18 (UTC+8)

