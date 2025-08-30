alpha humans मूल्य (CUMS)
+20.61%
+20.61%
alpha humans (CUMS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CUMS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CUMS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CUMS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +20.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
alpha humans का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CUMS की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.52M है, कुल आपूर्ति 998515766.657853 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.45K है.
आज के दिन के दौरान, alpha humans का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, alpha humans का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, alpha humans का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, alpha humans का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+7.68%
|60 दिन
|$ 0
|+32.43%
|90 दिन
|$ 0
|--
Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem.
alpha humans (CUMS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CUMS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
