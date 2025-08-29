Alpha City मूल्य (AMETA)
Alpha City (AMETA) रियल-टाइम प्राइस $0.00223191 है. पिछले 24 घंटों में, AMETA ने $ 0.00219167 के कम और $ 0.00247186 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AMETA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00257525 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AMETA में +0.20%, 24 घंटों में -9.41%, तथा पिछले 7 दिनों में +46.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Alpha City का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AMETA की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.29M है.
आज के दिन के दौरान, Alpha City का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000232017884129045 था.
पिछले 30 दिनों में, Alpha City का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0031072816 था.
पिछले 60 दिनों में, Alpha City का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0089866711 था.
पिछले 90 दिनों में, Alpha City का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00178535154057746976 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000232017884129045
|-9.41%
|30 दिन
|$ +0.0031072816
|+139.22%
|60 दिन
|$ +0.0089866711
|+402.64%
|90 दिन
|$ +0.00178535154057746976
|+399.80%
Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens.
