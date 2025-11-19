एक्सचेंजDEX+
Alpaca Finance का आज का लाइव मूल्य 0.00607209 USD है.ALPACA का मार्केट कैप 919,782 USD है. भारत में ALPACA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

ALPACA की अधिक जानकारी

ALPACA प्राइस की जानकारी

ALPACA क्या है

ALPACA आधिकारिक वेबसाइट

ALPACA टोकन का अर्थशास्त्र

ALPACA प्राइस का पूर्वानुमान

Alpaca Finance लोगो

Alpaca Finance मूल्य (ALPACA)

गैर-सूचीबद्ध

1 ALPACA से USD लाइव प्राइस:

$0.00607209
$0.00607209
+3.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Alpaca Finance (ALPACA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:18:13 (UTC+8)

Alpaca Finance का आज का मूल्य

आज Alpaca Finance (ALPACA) का लाइव मूल्य $ 0.00607209 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.04% का बदलाव आया है. मौजूदा ALPACA से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00607209 प्रति ALPACA है.

$ 919,782 के मार्केट कैप के अनुसार Alpaca Finance करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 151.67M ALPACA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ALPACA की ट्रेडिंग $ 0.00588241 (निम्न) और $ 0.0062391 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 8.78 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00504079 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ALPACA में पिछले एक घंटे में +0.29% और पिछले 7 दिनों में -12.82% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Alpaca Finance (ALPACA) मार्केट की जानकारी

$ 919.78K
$ 919.78K

--
--

$ 919.78K
$ 919.78K

151.67M
151.67M

151,668,641.6027096
151,668,641.6027096

Alpaca Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 919.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ALPACA की मार्केट में उपलब्ध राशि 151.67M है, कुल आपूर्ति 151668641.6027096 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 919.78K है.

Alpaca Finance की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00588241
$ 0.00588241
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0062391
$ 0.0062391
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00588241
$ 0.00588241

$ 0.0062391
$ 0.0062391

$ 8.78
$ 8.78

$ 0.00504079
$ 0.00504079

+0.29%

+3.04%

-12.82%

-12.82%

Alpaca Finance (ALPACA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Alpaca Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00017936 था.
पिछले 30 दिनों में, Alpaca Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0023292725 था.
पिछले 60 दिनों में, Alpaca Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0038992606 था.
पिछले 90 दिनों में, Alpaca Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01267894361605934 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00017936+3.04%
30 दिन$ -0.0023292725-38.36%
60 दिन$ -0.0038992606-64.21%
90 दिन$ -0.01267894361605934-67.61%

Alpaca Finance के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Alpaca Finance (ALPACA) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में ALPACA का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Alpaca Finance (ALPACA) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Alpaca Finance के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Alpaca Finance की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए ALPACA के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Alpaca Financeप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Alpaca Finance (ALPACA) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Alpaca Finance

2030 में 1 Alpaca Finance का मूल्य कितना होगा?
अगर Alpaca Finance 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Alpaca Finance के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:18:13 (UTC+8)

Alpaca Finance के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.