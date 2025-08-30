ALPA की अधिक जानकारी

Alpaca City लोगो

Alpaca City मूल्य (ALPA)

गैर-सूचीबद्ध

1 ALPA से USD लाइव प्राइस:

$0.00818156
$0.00818156$0.00818156
-4.60%1D
mexc
USD
Alpaca City (ALPA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:43:45 (UTC+8)

Alpaca City (ALPA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00818026
$ 0.00818026$ 0.00818026
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00896362
$ 0.00896362$ 0.00896362
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00818026
$ 0.00818026$ 0.00818026

$ 0.00896362
$ 0.00896362$ 0.00896362

$ 1.97
$ 1.97$ 1.97

$ 0.00186643
$ 0.00186643$ 0.00186643

-0.02%

-4.62%

-1.97%

-1.97%

Alpaca City (ALPA) रियल-टाइम प्राइस $0.00817995 है. पिछले 24 घंटों में, ALPA ने $ 0.00818026 के कम और $ 0.00896362 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALPA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.97 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00186643 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALPA में -0.02%, 24 घंटों में -4.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Alpaca City (ALPA) मार्केट की जानकारी

$ 89.34K
$ 89.34K$ 89.34K

--
----

$ 206.48K
$ 206.48K$ 206.48K

10.92M
10.92M 10.92M

25,241,685.07621788
25,241,685.07621788 25,241,685.07621788

Alpaca City का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ALPA की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.92M है, कुल आपूर्ति 25241685.07621788 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 206.48K है.

Alpaca City (ALPA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Alpaca City का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000396875974784253 था.
पिछले 30 दिनों में, Alpaca City का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003903308 था.
पिछले 60 दिनों में, Alpaca City का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015028097 था.
पिछले 90 दिनों में, Alpaca City का USD में मूल्य बदलाव $ +0.004270499622180059 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000396875974784253-4.62%
30 दिन$ +0.0003903308+4.77%
60 दिन$ +0.0015028097+18.37%
90 दिन$ +0.004270499622180059+109.24%

Alpaca City (ALPA) क्या है

DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT.

Alpaca City (ALPA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Alpaca City प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Alpaca City (ALPA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Alpaca City (ALPA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Alpaca City के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Alpaca City प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ALPA लोकल करेंसी में

Alpaca City (ALPA) टोकन का अर्थशास्त्र

Alpaca City (ALPA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ALPA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Alpaca City (ALPA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Alpaca City (ALPA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ALPA प्राइस 0.00817995 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ALPA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ALPA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00817995 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Alpaca City का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ALPA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.34K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ALPA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ALPA की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.92M USD है.
ALPA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ALPA ने 1.97 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ALPA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ALPA ने 0.00186643 USD की ATL प्राइस देखी.
ALPA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ALPA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ALPA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ALPA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ALPA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:43:45 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.