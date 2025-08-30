ALP की अधिक जानकारी

ALP (ALP) रियल-टाइम प्राइस $0.00003325 है. पिछले 24 घंटों में, ALP ने $ 0.0000332 के कम और $ 0.00003613 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00927438 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002647 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALP में -0.94%, 24 घंटों में -7.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ALP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ALP की मार्केट में उपलब्ध राशि 816.36M है, कुल आपूर्ति 816359047.341366 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.11K है.

ALP (ALP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ALP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ALP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000002532 था.
पिछले 60 दिनों में, ALP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000075251 था.
पिछले 90 दिनों में, ALP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00002156181904193156 था.

ALP (ALP) क्या है

ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world. As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP.

ALP (ALP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ALP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

आज ALP (ALP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ALP प्राइस 0.00003325 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ALP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ALP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00003325 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ALP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ALP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.11K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ALP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ALP की मार्केट में उपलब्ध राशि 816.36M USD है.
ALP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ALP ने 0.00927438 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ALP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ALP ने 0.00002647 USD की ATL प्राइस देखी.
ALP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ALP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ALP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ALP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ALP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:43:36 (UTC+8)

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.