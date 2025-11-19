एक्सचेंजDEX+
AllUnity EUR का आज का लाइव मूल्य 1.16 USD है.EURAU का मार्केट कैप 20,437,831 USD है. भारत में EURAU से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

EURAU की अधिक जानकारी

EURAU प्राइस की जानकारी

EURAU क्या है

EURAU व्हाइटपेपर

EURAU आधिकारिक वेबसाइट

EURAU टोकन का अर्थशास्त्र

EURAU प्राइस का पूर्वानुमान

AllUnity EUR लोगो

AllUnity EUR मूल्य (EURAU)

1 EURAU से USD लाइव प्राइस:

$1.16
0.00%1D
mexc
USD
AllUnity EUR (EURAU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:46:30 (UTC+8)

AllUnity EUR का आज का मूल्य

आज AllUnity EUR (EURAU) का लाइव मूल्य $ 1.16 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.01% का बदलाव आया है. मौजूदा EURAU से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.16 प्रति EURAU है.

$ 20,437,831 के मार्केट कैप के अनुसार AllUnity EUR करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 17.63M EURAU है. पिछले 24 घंटों के दौरान, EURAU की ट्रेडिंग $ 1.16 (निम्न) और $ 1.16 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.19 और सबसे निम्न स्तर $ 1.1 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में EURAU में पिछले एक घंटे में +0.06% और पिछले 7 दिनों में +0.17% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

AllUnity EUR (EURAU) मार्केट की जानकारी

AllUnity EUR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.44M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EURAU की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.63M है, कुल आपूर्ति 17630778.33 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.44M है.

AllUnity EUR की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.06%

+0.01%

+0.17%

+0.17%

AllUnity EUR (EURAU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, AllUnity EUR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AllUnity EUR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0062428880 था.
पिछले 60 दिनों में, AllUnity EUR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0165088880 था.
पिछले 90 दिनों में, AllUnity EUR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0058118598548246 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.01%
30 दिन$ -0.0062428880-0.53%
60 दिन$ -0.0165088880-1.42%
90 दिन$ -0.0058118598548246-0.49%

AllUnity EUR के लिए प्राइस पूर्वानुमान

AllUnity EUR (EURAU) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में EURAU का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
AllUnity EUR (EURAU) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, AllUnity EUR के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में AllUnity EUR की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए EURAU के प्राइस पूर्वानुमान के लिए AllUnity EURप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न AllUnity EUR

2030 में 1 AllUnity EUR का मूल्य कितना होगा?
अगर AllUnity EUR 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. AllUnity EUR के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:46:30 (UTC+8)

AllUnity EUR (EURAU) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

AllUnity EUR के बारे में और जानें

