All Will Retire मूल्य (AWR)
All Will Retire (AWR) रियल-टाइम प्राइस $0.00401579 है. पिछले 24 घंटों में, AWR ने $ 0.00378067 के कम और $ 0.00428238 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AWR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01505533 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AWR में -0.14%, 24 घंटों में -3.85%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
All Will Retire का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.84M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AWR की मार्केट में उपलब्ध राशि 964.66M है, कुल आपूर्ति 999664660.339848 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.98M है.
आज के दिन के दौरान, All Will Retire का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000161173201201023 था.
पिछले 30 दिनों में, All Will Retire का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0023578566 था.
पिछले 60 दिनों में, All Will Retire का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006347855 था.
पिछले 90 दिनों में, All Will Retire का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000884749052060619 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000161173201201023
|-3.85%
|30 दिन
|$ -0.0023578566
|-58.71%
|60 दिन
|$ +0.0006347855
|+15.81%
|90 दिन
|$ -0.000884749052060619
|-18.05%
AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."
