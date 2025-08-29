AWR की अधिक जानकारी

All Will Retire लोगो

All Will Retire मूल्य (AWR)

गैर-सूचीबद्ध

1 AWR से USD लाइव प्राइस:

$0.00401503
$0.00401503$0.00401503
-3.70%1D
mexc
USD
All Will Retire (AWR) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 22:00:03 (UTC+8)

All Will Retire (AWR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00378067
$ 0.00378067$ 0.00378067
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00428238
$ 0.00428238$ 0.00428238
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00378067
$ 0.00378067$ 0.00378067

$ 0.00428238
$ 0.00428238$ 0.00428238

$ 0.01505533
$ 0.01505533$ 0.01505533

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-3.85%

+3.63%

+3.63%

All Will Retire (AWR) रियल-टाइम प्राइस $0.00401579 है. पिछले 24 घंटों में, AWR ने $ 0.00378067 के कम और $ 0.00428238 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AWR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01505533 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AWR में -0.14%, 24 घंटों में -3.85%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

All Will Retire (AWR) मार्केट की जानकारी

$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M

--
----

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

964.66M
964.66M 964.66M

999,664,660.339848
999,664,660.339848 999,664,660.339848

All Will Retire का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.84M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AWR की मार्केट में उपलब्ध राशि 964.66M है, कुल आपूर्ति 999664660.339848 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.98M है.

All Will Retire (AWR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, All Will Retire का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000161173201201023 था.
पिछले 30 दिनों में, All Will Retire का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0023578566 था.
पिछले 60 दिनों में, All Will Retire का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006347855 था.
पिछले 90 दिनों में, All Will Retire का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000884749052060619 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000161173201201023-3.85%
30 दिन$ -0.0023578566-58.71%
60 दिन$ +0.0006347855+15.81%
90 दिन$ -0.000884749052060619-18.05%

All Will Retire (AWR) क्या है

AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."

All Will Retire (AWR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

All Will Retire प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में All Will Retire (AWR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके All Will Retire (AWR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? All Will Retire के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब All Will Retire प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AWR लोकल करेंसी में

All Will Retire (AWR) टोकन का अर्थशास्त्र

All Will Retire (AWR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AWR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: All Will Retire (AWR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज All Will Retire (AWR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AWR प्राइस 0.00401579 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AWR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AWR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00401579 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
All Will Retire का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AWR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.84M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AWR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AWR की मार्केट में उपलब्ध राशि 964.66M USD है.
AWR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AWR ने 0.01505533 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AWR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AWR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
AWR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AWR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AWR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AWR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AWR का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 22:00:03 (UTC+8)

