AlgoTrade लोगो

AlgoTrade मूल्य (ALGT)

गैर-सूचीबद्ध

1 ALGT से USD लाइव प्राइस:

$0.00431194
$0.00431194$0.00431194
-9.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
AlgoTrade (ALGT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:07:22 (UTC+8)

AlgoTrade (ALGT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00429468
$ 0.00429468$ 0.00429468
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00476501
$ 0.00476501$ 0.00476501
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00429468
$ 0.00429468$ 0.00429468

$ 0.00476501
$ 0.00476501$ 0.00476501

$ 0.01476287
$ 0.01476287$ 0.01476287

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

-9.31%

-24.51%

-24.51%

AlgoTrade (ALGT) रियल-टाइम प्राइस $0.00432086 है. पिछले 24 घंटों में, ALGT ने $ 0.00429468 के कम और $ 0.00476501 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALGT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01476287 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALGT में -0.57%, 24 घंटों में -9.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -24.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

AlgoTrade (ALGT) मार्केट की जानकारी

$ 387.64K
$ 387.64K$ 387.64K

--
----

$ 430.71K
$ 430.71K$ 430.71K

90.00M
90.00M 90.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

AlgoTrade का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 387.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ALGT की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 430.71K है.

AlgoTrade (ALGT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, AlgoTrade का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000443963032312709 था.
पिछले 30 दिनों में, AlgoTrade का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003743083 था.
पिछले 60 दिनों में, AlgoTrade का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002543720 था.
पिछले 90 दिनों में, AlgoTrade का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000041395715015779 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000443963032312709-9.31%
30 दिन$ -0.0003743083-8.66%
60 दिन$ +0.0002543720+5.89%
90 दिन$ +0.000041395715015779+0.97%

AlgoTrade (ALGT) क्या है

AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion.

AlgoTrade प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AlgoTrade (ALGT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AlgoTrade (ALGT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AlgoTrade के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब AlgoTrade प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ALGT लोकल करेंसी में

AlgoTrade (ALGT) टोकन का अर्थशास्त्र

AlgoTrade (ALGT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ALGT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: AlgoTrade (ALGT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज AlgoTrade (ALGT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ALGT प्राइस 0.00432086 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ALGT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ALGT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00432086 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
AlgoTrade का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ALGT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 387.64K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ALGT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ALGT की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.00M USD है.
ALGT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ALGT ने 0.01476287 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ALGT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ALGT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ALGT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ALGT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ALGT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ALGT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ALGT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:07:22 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.