Alaska Gold Rush लोगो

Alaska Gold Rush मूल्य (CARAT)

गैर-सूचीबद्ध

$0.00052669
+0.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Alaska Gold Rush (CARAT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:06:56 (UTC+8)

Alaska Gold Rush (CARAT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.00%

+0.52%

-3.72%

-3.72%

Alaska Gold Rush (CARAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CARAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CARAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03147683 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CARAT में +0.00%, 24 घंटों में +0.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Alaska Gold Rush (CARAT) मार्केट की जानकारी

Alaska Gold Rush का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 467.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CARAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 886.95M है, कुल आपूर्ति 910362230.8120544 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 479.48K है.

Alaska Gold Rush (CARAT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Alaska Gold Rush का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Alaska Gold Rush का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Alaska Gold Rush का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Alaska Gold Rush का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.52%
30 दिन$ 0+6.63%
60 दिन$ 0+17.55%
90 दिन$ 0--

Alaska Gold Rush (CARAT) क्या है

What is the project about? What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

Alaska Gold Rush प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Alaska Gold Rush (CARAT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Alaska Gold Rush (CARAT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Alaska Gold Rush के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Alaska Gold Rush प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CARAT लोकल करेंसी में

Alaska Gold Rush (CARAT) टोकन का अर्थशास्त्र

Alaska Gold Rush (CARAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CARAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Alaska Gold Rush (CARAT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Alaska Gold Rush (CARAT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CARAT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CARAT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CARAT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Alaska Gold Rush का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CARAT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 467.15K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CARAT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CARAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 886.95M USD है.
CARAT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CARAT ने 0.03147683 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CARAT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CARAT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CARAT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CARAT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CARAT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CARAT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CARAT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:06:56 (UTC+8)

