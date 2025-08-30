Alan the Alien मूल्य (ALAN)
Alan the Alien (ALAN) रियल-टाइम प्राइस $0.00000138 है. पिछले 24 घंटों में, ALAN ने $ 0.00000115 के कम और $ 0.00000151 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0000694 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALAN में -0.72%, 24 घंटों में +15.40%, तथा पिछले 7 दिनों में +37.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Alan the Alien का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 59.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ALAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 43.35B है, कुल आपूर्ति 43349998826.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 59.17K है.
आज के दिन के दौरान, Alan the Alien का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Alan the Alien का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000005471 था.
पिछले 60 दिनों में, Alan the Alien का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000007371 था.
पिछले 90 दिनों में, Alan the Alien का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000005103721100378896 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+15.40%
|30 दिन
|$ +0.0000005471
|+39.65%
|60 दिन
|$ +0.0000007371
|+53.42%
|90 दिन
|$ +0.0000005103721100378896
|+58.69%
Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.
Alan the Alien (ALAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ALAN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
