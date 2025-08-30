Akuma Inu मूल्य (AKUMA)
Akuma Inu (AKUMA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AKUMA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AKUMA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00134788 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AKUMA में +0.13%, 24 घंटों में -0.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Akuma Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 712.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AKUMA की मार्केट में उपलब्ध राशि 666.67B है, कुल आपूर्ति 666666666666.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 712.85K है.
आज के दिन के दौरान, Akuma Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Akuma Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Akuma Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Akuma Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.25%
|30 दिन
|$ 0
|-21.47%
|60 दिन
|$ 0
|-18.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
AKUMA INU was born in BASE, the underground arena that has come to be known amongst crypto degens as "The Origin Pit". Forged in the frenzied fires of market volatility, AKUMA INU has emerged as the ultimate embodiment of the degen spirit - wild, unyielding, and relentless in the pursuit of crypto supremacy. Akuma Inu is here on Base chain, and he is here to stay. Come join us on our amazing journey!
Akuma Inu (AKUMA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AKUMA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
