Aki Network (AKI) रियल-टाइम प्राइस $0.00188887 है. पिछले 24 घंटों में, AKI ने $ 0.00188398 के कम और $ 0.00194577 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AKI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.065411 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00175382 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AKI में +0.05%, 24 घंटों में -2.46%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Aki Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AKI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.69B है, कुल आपूर्ति 2000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.77M है.
आज के दिन के दौरान, Aki Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Aki Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013177854 था.
पिछले 60 दिनों में, Aki Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014198191 था.
पिछले 90 दिनों में, Aki Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.006976977296182354 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.46%
|30 दिन
|$ -0.0013177854
|-69.76%
|60 दिन
|$ -0.0014198191
|-75.16%
|90 दिन
|$ -0.006976977296182354
|-78.69%
Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
