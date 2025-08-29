AIVeronica by Virtuals मूल्य (AIV)
AIVeronica by Virtuals (AIV) रियल-टाइम प्राइस $0.00112725 है. पिछले 24 घंटों में, AIV ने $ 0.00111876 के कम और $ 0.00118395 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00705355 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00109167 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIV में +0.36%, 24 घंटों में -3.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AIVeronica by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIV की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.13M है.
आज के दिन के दौरान, AIVeronica by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AIVeronica by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003865746 था.
पिछले 60 दिनों में, AIVeronica by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006944942 था.
पिछले 90 दिनों में, AIVeronica by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.76%
|30 दिन
|$ -0.0003865746
|-34.29%
|60 दिन
|$ -0.0006944942
|-61.60%
|90 दिन
|$ 0
|--
AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
