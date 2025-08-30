FRYER की अधिक जानकारी

Air Fryer Guy लोगो

Air Fryer Guy मूल्य (FRYER)

गैर-सूचीबद्ध

1 FRYER से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
USD
Air Fryer Guy (FRYER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:27:19 (UTC+8)

Air Fryer Guy (FRYER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00028516
$ 0.00028516$ 0.00028516

$ 0.00000639
$ 0.00000639$ 0.00000639

--

--

0.00%

0.00%

Air Fryer Guy (FRYER) रियल-टाइम प्राइस $0.00000997 है. पिछले 24 घंटों में, FRYER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FRYER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00028516 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000639 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FRYER में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Air Fryer Guy (FRYER) मार्केट की जानकारी

$ 9.56K
$ 9.56K$ 9.56K

--
----

$ 9.92K
$ 9.92K$ 9.92K

958.46M
958.46M 958.46M

995,017,659.457838
995,017,659.457838 995,017,659.457838

Air Fryer Guy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.56K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FRYER की मार्केट में उपलब्ध राशि 958.46M है, कुल आपूर्ति 995017659.457838 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.92K है.

Air Fryer Guy (FRYER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Air Fryer Guy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Air Fryer Guy का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000002110 था.
पिछले 60 दिनों में, Air Fryer Guy का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000025116 था.
पिछले 90 दिनों में, Air Fryer Guy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000002110+2.12%
60 दिन$ +0.0000025116+25.19%
90 दिन$ 0--

Air Fryer Guy (FRYER) क्या है

The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply.

Air Fryer Guy (FRYER) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Air Fryer Guy प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Air Fryer Guy (FRYER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Air Fryer Guy (FRYER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Air Fryer Guy के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Air Fryer Guy प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FRYER लोकल करेंसी में

Air Fryer Guy (FRYER) टोकन का अर्थशास्त्र

Air Fryer Guy (FRYER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FRYER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Air Fryer Guy (FRYER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Air Fryer Guy (FRYER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FRYER प्राइस 0.00000997 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FRYER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FRYER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00000997 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Air Fryer Guy का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FRYER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.56K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FRYER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FRYER की मार्केट में उपलब्ध राशि 958.46M USD है.
FRYER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FRYER ने 0.00028516 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FRYER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FRYER ने 0.00000639 USD की ATL प्राइस देखी.
FRYER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FRYER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FRYER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FRYER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FRYER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:27:19 (UTC+8)

