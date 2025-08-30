Aipets (AIPETS) क्या है

AIPETS SOLANA This is where digital pets bring joy and rewards on the Solana blockchain. Companionship: Each AI Pet is unique and brings joy to users life; sharing their love and care for their pets. Eco-Friendly: Our platform is powered by cutting edge blockchain technology, making it fast and environmentally friendly. Adopt an AI Pet and make a positive impact. A portion of proceeds supports animal welfare initiatives. Blockchain has no heart, and is not fun hence AIPETS offers a simple web app combining pets and crypto. This is an effort to bring heartfelt connection on chain. Team: No team allocation Liquidity Pool (LP): 90% of supply Ecosystem Fund Marketing/CEX: 10% No Tax Total Supply: 1,000,000,000 units No Inflation: Token supply won’t increase. Deflation: Token supply will decrease through buyback and burn. Revenue: 20% for buyback and burn, 79% for development, 1% to animal welfare charity and initiatives. Revenue will be generated through pet generation and management fees.

Aipets (AIPETS) टोकन का अर्थशास्त्र

Aipets (AIPETS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AIPETS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Aipets (AIPETS) के बारे में अन्य प्रश्न आज Aipets (AIPETS) का मूल्य कितना है? USD में लाइव AIPETS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. AIPETS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए AIPETS से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Aipets का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? AIPETS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.43K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. AIPETS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? AIPETS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है. AIPETS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? AIPETS ने 0.00317627 USD की ATH प्राइस हासिल की. AIPETS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? AIPETS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. AIPETS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? AIPETS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या AIPETS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AIPETS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AIPETS का प्राइस का अनुमान देखें.

