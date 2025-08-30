Aimbot AI मूल्य (AIMBOT)
--
--
+1.18%
+1.18%
Aimbot AI (AIMBOT) रियल-टाइम प्राइस $0.066873 है. पिछले 24 घंटों में, AIMBOT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIMBOT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 20.93 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04893929 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIMBOT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +1.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Aimbot AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 66.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIMBOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 66.87K है.
आज के दिन के दौरान, Aimbot AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Aimbot AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0030135381 था.
पिछले 60 दिनों में, Aimbot AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0158275283 था.
पिछले 90 दिनों में, Aimbot AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00486249183100028 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0030135381
|+4.51%
|60 दिन
|$ +0.0158275283
|+23.67%
|90 दिन
|$ +0.00486249183100028
|+7.84%
Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape.
Aimbot AI (AIMBOT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AIMBOT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
