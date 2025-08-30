Aiki मूल्य (AIKI)
Aiki (AIKI) रियल-टाइम प्राइस $0.00551126 है. पिछले 24 घंटों में, AIKI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIKI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01706637 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00441864 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIKI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Aiki का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 550.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIKI की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.87M है, कुल आपूर्ति 99867222.028501 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 550.39K है.
आज के दिन के दौरान, Aiki का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Aiki का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002848544 था.
पिछले 60 दिनों में, Aiki का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006516199 था.
पिछले 90 दिनों में, Aiki का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0002848544
|+5.17%
|60 दिन
|$ +0.0006516199
|+11.82%
|90 दिन
|$ 0
|--
Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.
