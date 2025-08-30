AI Virtual Agents मूल्य (AIVIA)
AI Virtual Agents (AIVIA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AIVIA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIVIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00119097 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIVIA में +0.05%, 24 घंटों में +5.16%, तथा पिछले 7 दिनों में +65.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AI Virtual Agents का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIVIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999980019.531343 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.57K है.
आज के दिन के दौरान, AI Virtual Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AI Virtual Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, AI Virtual Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, AI Virtual Agents का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+5.16%
|30 दिन
|$ 0
|+54.22%
|60 दिन
|$ 0
|+288.47%
|90 दिन
|$ 0
|--
$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.
