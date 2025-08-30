AI VERTEX by Virtuals मूल्य (VERTEX)
AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VERTEX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VERTEX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00124607 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VERTEX में -0.19%, 24 घंटों में -10.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AI VERTEX by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VERTEX की मार्केट में उपलब्ध राशि 960.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.20K है.
आज के दिन के दौरान, AI VERTEX by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AI VERTEX by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, AI VERTEX by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, AI VERTEX by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-10.76%
|30 दिन
|$ 0
|+6.66%
|60 दिन
|$ 0
|-19.63%
|90 दिन
|$ 0
|--
AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VERTEX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
