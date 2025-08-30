AI Market Compass मूल्य (AIM)
AI Market Compass (AIM) रियल-टाइम प्राइस $0.00596372 है. पिछले 24 घंटों में, AIM ने $ 0.00585049 के कम और $ 0.00597626 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.095809 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0051658 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIM में +0.01%, 24 घंटों में -0.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AI Market Compass का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 235.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIM की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.54M है, कुल आपूर्ति 39541494.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 235.82K है.
आज के दिन के दौरान, AI Market Compass का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AI Market Compass का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003906290 था.
पिछले 60 दिनों में, AI Market Compass का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001716227 था.
पिछले 90 दिनों में, AI Market Compass का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004240945331009699 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.20%
|30 दिन
|$ -0.0003906290
|-6.55%
|60 दिन
|$ -0.0001716227
|-2.87%
|90 दिन
|$ -0.004240945331009699
|-41.55%
Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.
