AI Agent Factory लोगो

AI Agent Factory मूल्य (AIAF)

गैर-सूचीबद्ध

1 AIAF से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
AI Agent Factory (AIAF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:41:57 (UTC+8)

AI Agent Factory (AIAF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0053206
$ 0.0053206$ 0.0053206

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.00%

-23.41%

-23.41%

AI Agent Factory (AIAF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AIAF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIAF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0053206 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIAF में --, 24 घंटों में -4.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

AI Agent Factory (AIAF) मार्केट की जानकारी

$ 42.55K
$ 42.55K$ 42.55K

--
----

$ 42.55K
$ 42.55K$ 42.55K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AI Agent Factory का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIAF की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.55K है.

AI Agent Factory (AIAF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, AI Agent Factory का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AI Agent Factory का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, AI Agent Factory का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, AI Agent Factory का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.00%
30 दिन$ 0+0.92%
60 दिन$ 0+5.67%
90 दिन$ 0--

AI Agent Factory (AIAF) क्या है

AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance. Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization Hybrid Compute Network zkSync Era Integration Dynamic NFT System Decentralized Governance

AI Agent Factory (AIAF) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

AI Agent Factory प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AI Agent Factory (AIAF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AI Agent Factory (AIAF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AI Agent Factory के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब AI Agent Factory प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AIAF लोकल करेंसी में

AI Agent Factory (AIAF) टोकन का अर्थशास्त्र

AI Agent Factory (AIAF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AIAF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: AI Agent Factory (AIAF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज AI Agent Factory (AIAF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AIAF प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AIAF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AIAF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
AI Agent Factory का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AIAF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.55K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AIAF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AIAF की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
AIAF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AIAF ने 0.0053206 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AIAF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AIAF ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
AIAF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AIAF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AIAF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AIAF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AIAF का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.