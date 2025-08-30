AI Agent Factory मूल्य (AIAF)
AI Agent Factory (AIAF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AIAF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIAF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0053206 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIAF में --, 24 घंटों में -4.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AI Agent Factory का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIAF की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.55K है.
आज के दिन के दौरान, AI Agent Factory का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AI Agent Factory का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, AI Agent Factory का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, AI Agent Factory का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.00%
|30 दिन
|$ 0
|+0.92%
|60 दिन
|$ 0
|+5.67%
|90 दिन
|$ 0
|--
AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance. Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization Hybrid Compute Network zkSync Era Integration Dynamic NFT System Decentralized Governance
AI Agent Factory (AIAF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AIAF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
