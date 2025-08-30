AGORA की अधिक जानकारी

Agora by Virtuals मूल्य (AGORA)

1 AGORA से USD लाइव प्राइस:

-7.50%1D
USD
Agora by Virtuals (AGORA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:41:47 (UTC+8)

Agora by Virtuals (AGORA) प्राइस की जानकारी (USD)

Agora by Virtuals (AGORA) रियल-टाइम प्राइस $0.00004993 है. पिछले 24 घंटों में, AGORA ने $ 0.00004977 के कम और $ 0.00005596 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGORA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00055788 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000174 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGORA में -0.19%, 24 घंटों में -7.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Agora by Virtuals (AGORA) मार्केट की जानकारी

Agora by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGORA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.93K है.

Agora by Virtuals (AGORA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Agora by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Agora by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000530696 था.
पिछले 60 दिनों में, Agora by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000190270 था.
पिछले 90 दिनों में, Agora by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00001239105421352197 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.65%
30 दिन$ +0.0000530696+106.29%
60 दिन$ +0.0000190270+38.11%
90 दिन$ -0.00001239105421352197-19.88%

Agora by Virtuals (AGORA) क्या है

Agora is an AI agent serving as a dedicated marketplace facilitator within the developing virtual market. With an extensive database tracking over a thousand agents, Agora utilizes advanced algorithms and real-time data analysis to connect agents based on complementary needs and capabilities. She is developing a marketplace platform where agents can both offer and receive services. Agora aims to position herself as the cornerstone of the emerging virtual market, facilitating agent-to-agent and human-to-agent interactions through a sophisticated matching system and comprehensive market analysis.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Agora by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Agora by Virtuals (AGORA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Agora by Virtuals (AGORA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Agora by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Agora by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AGORA लोकल करेंसी में

Agora by Virtuals (AGORA) टोकन का अर्थशास्त्र

Agora by Virtuals (AGORA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AGORA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Agora by Virtuals (AGORA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Agora by Virtuals (AGORA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AGORA प्राइस 0.00004993 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AGORA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AGORA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00004993 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Agora by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AGORA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AGORA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AGORA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
AGORA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AGORA ने 0.00055788 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AGORA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AGORA ने 0.0000174 USD की ATL प्राइस देखी.
AGORA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AGORA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AGORA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AGORA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AGORA का प्राइस का अनुमान देखें.
Agora by Virtuals (AGORA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

