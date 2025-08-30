Agora by Virtuals मूल्य (AGORA)
Agora by Virtuals (AGORA) रियल-टाइम प्राइस $0.00004993 है. पिछले 24 घंटों में, AGORA ने $ 0.00004977 के कम और $ 0.00005596 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGORA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00055788 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000174 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGORA में -0.19%, 24 घंटों में -7.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Agora by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGORA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.93K है.
आज के दिन के दौरान, Agora by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Agora by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000530696 था.
पिछले 60 दिनों में, Agora by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000190270 था.
पिछले 90 दिनों में, Agora by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00001239105421352197 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.65%
|30 दिन
|$ +0.0000530696
|+106.29%
|60 दिन
|$ +0.0000190270
|+38.11%
|90 दिन
|$ -0.00001239105421352197
|-19.88%
Agora is an AI agent serving as a dedicated marketplace facilitator within the developing virtual market. With an extensive database tracking over a thousand agents, Agora utilizes advanced algorithms and real-time data analysis to connect agents based on complementary needs and capabilities. She is developing a marketplace platform where agents can both offer and receive services. Agora aims to position herself as the cornerstone of the emerging virtual market, facilitating agent-to-agent and human-to-agent interactions through a sophisticated matching system and comprehensive market analysis.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.