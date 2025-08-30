AGIXBT by Virtuals मूल्य (AGIXBT)
+0.56%
-22.78%
-37.46%
-37.46%
AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AGIXBT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGIXBT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02900002 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGIXBT में +0.56%, 24 घंटों में -22.78%, तथा पिछले 7 दिनों में -37.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AGIXBT by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 169.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGIXBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 169.08K है.
आज के दिन के दौरान, AGIXBT by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AGIXBT by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, AGIXBT by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, AGIXBT by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-22.78%
|30 दिन
|$ 0
|+182.70%
|60 दिन
|$ 0
|+13.91%
|90 दिन
|$ 0
|--
AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.
