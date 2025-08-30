AGIXBT की अधिक जानकारी

AGIXBT by Virtuals लोगो

AGIXBT by Virtuals मूल्य (AGIXBT)

गैर-सूचीबद्ध

1 AGIXBT से USD लाइव प्राइस:

$0.00016811
$0.00016811$0.00016811
-22.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) मूल्य का लाइव चार्ट
AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02900002
$ 0.02900002$ 0.02900002

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-22.78%

-37.46%

-37.46%

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AGIXBT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGIXBT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02900002 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGIXBT में +0.56%, 24 घंटों में -22.78%, तथा पिछले 7 दिनों में -37.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) मार्केट की जानकारी

$ 169.08K
$ 169.08K$ 169.08K

--
----

$ 169.08K
$ 169.08K$ 169.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AGIXBT by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 169.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGIXBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 169.08K है.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, AGIXBT by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AGIXBT by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, AGIXBT by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, AGIXBT by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-22.78%
30 दिन$ 0+182.70%
60 दिन$ 0+13.91%
90 दिन$ 0--

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) क्या है

AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

AGIXBT by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AGIXBT by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब AGIXBT by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AGIXBT लोकल करेंसी में

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) टोकन का अर्थशास्त्र

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AGIXBT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AGIXBT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AGIXBT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AGIXBT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
AGIXBT by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AGIXBT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 169.08K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AGIXBT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AGIXBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
AGIXBT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AGIXBT ने 0.02900002 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AGIXBT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AGIXBT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
AGIXBT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AGIXBT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AGIXBT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AGIXBT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AGIXBT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.