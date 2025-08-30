Agio मूल्य (AGIO)
-0.28%
-2.46%
-6.00%
-6.00%
Agio (AGIO) रियल-टाइम प्राइस $0.01192339 है. पिछले 24 घंटों में, AGIO ने $ 0.01180988 के कम और $ 0.01231533 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGIO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02506422 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00697543 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGIO में -0.28%, 24 घंटों में -2.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Agio का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 328.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGIO की मार्केट में उपलब्ध राशि 27.62M है, कुल आपूर्ति 90409744.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.08M है.
आज के दिन के दौरान, Agio का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00030075114313644 था.
पिछले 30 दिनों में, Agio का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010625063 था.
पिछले 60 दिनों में, Agio का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0030272127 था.
पिछले 90 दिनों में, Agio का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001135554601961926 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00030075114313644
|-2.46%
|30 दिन
|$ +0.0010625063
|+8.91%
|60 दिन
|$ +0.0030272127
|+25.39%
|90 दिन
|$ +0.001135554601961926
|+10.53%
AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.
