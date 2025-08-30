AGENTSYS AI मूल्य (AGSYS)
AGENTSYS AI (AGSYS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AGSYS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGSYS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00492784 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGSYS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AGENTSYS AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGSYS की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.15K है.
आज के दिन के दौरान, AGENTSYS AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, AGENTSYS AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, AGENTSYS AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, AGENTSYS AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+17.15%
|60 दिन
|$ 0
|+63.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth.
