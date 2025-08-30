Agents AI मूल्य (AGENT)
Agents AI (AGENT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AGENT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGENT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01554727 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGENT में +0.13%, 24 घंटों में -3.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Agents AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 548.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.97M है, कुल आपूर्ति 999965338.054194 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 548.64K है.
आज के दिन के दौरान, Agents AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Agents AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Agents AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Agents AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.09%
|30 दिन
|$ 0
|+23.03%
|60 दिन
|$ 0
|+5.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization.
Agents AI (AGENT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AGENT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
