Agentik DEX मूल्य (AGENTIK)
-1.27%
-8.08%
-55.29%
-55.29%
Agentik DEX (AGENTIK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AGENTIK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGENTIK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGENTIK में -1.27%, 24 घंटों में -8.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -55.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Agentik DEX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.66K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGENTIK की मार्केट में उपलब्ध राशि 500.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 117.32K है.
आज के दिन के दौरान, Agentik DEX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Agentik DEX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Agentik DEX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Agentik DEX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.08%
|30 दिन
|$ 0
|+45.36%
|60 दिन
|$ 0
|-57.55%
|90 दिन
|$ 0
|--
AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents.
Agentik DEX (AGENTIK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AGENTIK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
