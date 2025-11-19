Agentic Studio का आज का लाइव मूल्य 0.00345544 USD है.AGENTIC का मार्केट कैप 17,277.19 USD है. भारत में AGENTIC से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Agentic Studio का आज का लाइव मूल्य 0.00345544 USD है.AGENTIC का मार्केट कैप 17,277.19 USD है. भारत में AGENTIC से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!
आज Agentic Studio (AGENTIC) का लाइव मूल्य $ 0.00345544 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा AGENTIC से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00345544 प्रति AGENTIC है.
$ 17,277.19 के मार्केट कैप के अनुसार Agentic Studio करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 5.00M AGENTIC है. पिछले 24 घंटों के दौरान, AGENTIC की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01998756 और सबसे निम्न स्तर $ 0.0031784 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में AGENTIC में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
Agentic Studio (AGENTIC) मार्केट की जानकारी
$ 17.28K
$ 17.28K$ 17.28K
--
----
$ 17.28K
$ 17.28K$ 17.28K
5.00M
5.00M 5.00M
5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0
Agentic Studio का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGENTIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.00M है, कुल आपूर्ति 5000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.28K है.
Agentic Studio की प्राइस हिस्ट्री USD
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.01998756
$ 0.01998756$ 0.01998756
$ 0.0031784
$ 0.0031784$ 0.0031784
--
--
0.00%
0.00%
Agentic Studio (AGENTIC) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के दिन के दौरान, Agentic Studio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था. पिछले 30 दिनों में, Agentic Studio का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004321338 था. पिछले 60 दिनों में, Agentic Studio का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008612027 था. पिछले 90 दिनों में, Agentic Studio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
--
30 दिन
$ -0.0004321338
-12.50%
60 दिन
$ -0.0008612027
-24.92%
90 दिन
$ 0
--
Agentic Studio के लिए प्राइस पूर्वानुमान
Agentic Studio (AGENTIC) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में AGENTIC का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Agentic Studio (AGENTIC) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2040 में, Agentic Studio के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
MEXC टूल्स रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें. जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Agentic Studio की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए AGENTIC के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Agentic Studioप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.
लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Agentic Studio
2030 में 1 Agentic Studio का मूल्य कितना होगा?
अगर Agentic Studio 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Agentic Studio के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
आज Agentic Studio का मूल्य कितना है?
Agentic Studio का आज का मूल्य $ 0.00345544 है. आज की, 30 दिन की, 60 दिन की और 90 दिन की हिस्ट्री समझने के लिए हमारा प्राइस हिस्ट्री सेक्शन देखें.
क्या भारत में Agentic Studio अब भी एक अच्छा निवेश है?
मार्केट में निरंतर भागीदारी और इकोसिस्टम में विकास के साथ, Agentic Studio एक सक्रिय तरीके से ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है. हालाँकि AGENTIC में निवेश करने जैसे क्रिप्टो निवेश हमेशा अस्थिर होते हैं और आपको ये निवेश हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ही करने चाहिए. वित्तीय फ़ैसले और निवेश करने से पहले हमेशा अपने स्तर पर अलग से जाँच-पड़ताल (DYOR) करें और मार्केट की परिस्थितियों पर ध्यान दें.
भारत में Agentic Studio का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
पिछले 24 घंटों में MEXC पर -- मूल्य के Agentic Studio को ट्रेड किया गया.
इस समय भारत में Agentic Studio का मूल्य क्या है?
AGENTIC के लाइव प्राइस को MEXC सहित प्रमुख एक्सचेंज पर पर दुनिया भर में हो रही ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर रियल-टाइम में अपडेट किया जाता है. लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लोगों के सेंटीमेंट में आ रहे बदलावों के कारण मार्केट प्राइस में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. Agentic Studio का हालिया मूल्य अपनी मनपसंद मुद्रा में देखने के लिए, AGENTIC के मूल्य पर जाकर और जानकारी देखें.
भारत में Agentic Studio का मूल्य किससे प्रभावित होता है?
AGENTIC का मूल्य कई मुख्य चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि मार्केट के कुल सेंटीमेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी में हुए विकास और यूज़र्स द्वारा स्वीकार्यता के ट्रेंड से. ब्याज दर में बदलाव, लिक्विडिटी साइकल और विनियामकीय संकेतों जैसे बड़ी आर्थिक परिस्थितियाँ भी मूल्य के उतार-चढ़ाव को बहुत प्रभावित करती हैं.
मार्केट में आ रहे रियल-टाइम बदलावों और प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में नए अपडेट पाते रहने के लिए, MEXC न्यूज़ पर जाएँ और वहाँ नए विश्लेषण व क्रिप्टो से जुड़ी इनसाइट पाएँ.
MEXC पर किस टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है?
नीचे, 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुसार, MEXC पर फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जा रहे टोकन दिए गए हैं. मार्केट के लाइव डेटा के आधार पर मूल्यों और परफ़ॉर्मेंस को लगातार अपडेट किया जाता है.
क्या इस साल Agentic Studio का मूल्य और भी बढ़ेगा?
मार्केट की परिस्थितियों और प्रोजेक्ट के विकास के आधार पर Agentic Studio का मूल्य इस साल और भी बढ़ सकता है. इससे ज़्यादा गहन विश्लेषण देखने के लिए Agentic Studio (AGENTIC) के मूल्य का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:37:14 (UTC+8)
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें.
कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.