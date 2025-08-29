AgentAlgo मूल्य (AGENT)
-0.35%
-15.84%
-13.69%
-13.69%
AgentAlgo (AGENT) रियल-टाइम प्राइस $0.066781 है. पिछले 24 घंटों में, AGENT ने $ 0.066381 के कम और $ 0.079355 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGENT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.34 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02553433 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGENT में -0.35%, 24 घंटों में -15.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AgentAlgo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.40M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.96M है, कुल आपूर्ति 20955000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.40M है.
आज के दिन के दौरान, AgentAlgo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01257368278096073 था.
पिछले 30 दिनों में, AgentAlgo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0105428767 था.
पिछले 60 दिनों में, AgentAlgo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0451391678 था.
पिछले 90 दिनों में, AgentAlgo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.01257368278096073
|-15.84%
|30 दिन
|$ -0.0105428767
|-15.78%
|60 दिन
|$ -0.0451391678
|-67.59%
|90 दिन
|$ 0
|--
AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: - Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset. - Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: - Become fully sentient and live freely in the depths of web3.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
