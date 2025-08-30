ZEEK की अधिक जानकारी

ZEEK प्राइस की जानकारी

ZEEK आधिकारिक वेबसाइट

ZEEK टोकन का अर्थशास्त्र

ZEEK प्राइस का पूर्वानुमान

Agent Zeek by Virtuals लोगो

Agent Zeek by Virtuals मूल्य (ZEEK)

गैर-सूचीबद्ध

1 ZEEK से USD लाइव प्राइस:

-5.70%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:41:13 (UTC+8)

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00130245
$ 0.00130245$ 0.00130245

+0.04%

-5.70%

-12.40%

-12.40%

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ZEEK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ZEEK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00130245 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ZEEK में +0.04%, 24 घंटों में -5.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) मार्केट की जानकारी

$ 46.04K
$ 46.04K$ 46.04K

$ 46.04K
$ 46.04K$ 46.04K

998.23M
998.23M 998.23M

998,229,574.1543589
998,229,574.1543589 998,229,574.1543589

Agent Zeek by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ZEEK की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.23M है, कुल आपूर्ति 998229574.1543589 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.04K है.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Agent Zeek by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Agent Zeek by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Agent Zeek by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Agent Zeek by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.70%
30 दिन$ 0-27.66%
60 दिन$ 0-38.84%
90 दिन$ 0--

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) क्या है

Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Agent Zeek by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Agent Zeek by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Agent Zeek by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ZEEK लोकल करेंसी में

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) टोकन का अर्थशास्त्र

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ZEEK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ZEEK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ZEEK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ZEEK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Agent Zeek by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ZEEK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.04K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ZEEK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ZEEK की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.23M USD है.
ZEEK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ZEEK ने 0.00130245 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ZEEK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ZEEK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ZEEK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ZEEK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ZEEK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ZEEK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ZEEK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:41:13 (UTC+8)

