Agent YP by Virtuals मूल्य (AIYP)
+0.71%
-4.26%
-21.01%
-21.01%
Agent YP by Virtuals (AIYP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AIYP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIYP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02600732 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIYP में +0.71%, 24 घंटों में -4.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Agent YP by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 870.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIYP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.03M है, कुल आपूर्ति 999031959.0452348 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 870.16K है.
आज के दिन के दौरान, Agent YP by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Agent YP by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Agent YP by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Agent YP by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.26%
|30 दिन
|$ 0
|-10.38%
|60 दिन
|$ 0
|-50.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.
