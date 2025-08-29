TED की अधिक जानकारी

Agent Ted लोगो

Agent Ted मूल्य (TED)

1 TED से USD लाइव प्राइस:

$0.00572412
$0.00572412$0.00572412
-1.60%1D
USD
Agent Ted (TED) मूल्य का लाइव चार्ट
Agent Ted (TED) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00555915
$ 0.00555915$ 0.00555915
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00612259
$ 0.00612259$ 0.00612259
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00555915
$ 0.00555915$ 0.00555915

$ 0.00612259
$ 0.00612259$ 0.00612259

$ 0.050497
$ 0.050497$ 0.050497

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

-1.29%

+36.16%

+36.16%

Agent Ted (TED) रियल-टाइम प्राइस $0.00572412 है. पिछले 24 घंटों में, TED ने $ 0.00555915 के कम और $ 0.00612259 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TED की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.050497 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TED में -0.98%, 24 घंटों में -1.29%, तथा पिछले 7 दिनों में +36.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Agent Ted (TED) मार्केट की जानकारी

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

--
----

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Agent Ted का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.71M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TED की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.71M है.

Agent Ted (TED) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Agent Ted का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Agent Ted का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006306182 था.
पिछले 60 दिनों में, Agent Ted का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007635850 था.
पिछले 90 दिनों में, Agent Ted का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01510427402602475 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.29%
30 दिन$ +0.0006306182+11.02%
60 दिन$ -0.0007635850-13.33%
90 दिन$ -0.01510427402602475-72.51%

Agent Ted (TED) क्या है

Agent Ted ("TED") represents a fundamental shift in the sports betting industry, fusing artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain transparency to build a trustless, automated, and data-driven ecosystem. Utilizing player-level data from SPORTS RADAR and a proprietary neural network infrastructure, TED programmatically analyzes, executes, and manages bets across multiple sports markets. TED’s mission is to democratize access to professional-grade betting strategies, eliminate bias, and align participant incentives through fully on-chain, automated financial systems. Historically, sports betting has been dominated by centralized sportsbooks that retain significant informational and strategic advantages over individual bettors. Over 90% of participants lose money in the long term due to human biases, lack of data access, and poor bankroll management. Bettors often rely on intuition, emotions, or recency bias, all of which degrade decision quality. TED aims to invert this dynamic by introducing an AI-native, automated betting system that programmatically manages every aspect of the betting lifecycle. By removing human error and replacing it with neural-network-driven intelligence, TED creates an environment where capital is deployed strategically and transparently, and outcomes are verifiable on-chain.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Agent Ted प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Agent Ted (TED) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Agent Ted (TED) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Agent Ted के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Agent Ted प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TED लोकल करेंसी में

Agent Ted (TED) टोकन का अर्थशास्त्र

Agent Ted (TED) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TED टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Agent Ted (TED) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Agent Ted (TED) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TED प्राइस 0.00572412 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TED से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TED से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00572412 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Agent Ted का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TED के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.71M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TED की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TED की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
TED की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TED ने 0.050497 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TED का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TED ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TED का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TED के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TED इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TED इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TED का प्राइस का अनुमान देखें.
