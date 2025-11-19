एक्सचेंजDEX+
Agent Daredevil का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.DARE का मार्केट कैप 127,878 USD है. भारत में DARE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

DARE की अधिक जानकारी

DARE प्राइस की जानकारी

DARE क्या है

DARE व्हाइटपेपर

DARE आधिकारिक वेबसाइट

DARE टोकन का अर्थशास्त्र

DARE प्राइस का पूर्वानुमान

Agent Daredevil लोगो

Agent Daredevil मूल्य (DARE)

गैर-सूचीबद्ध

1 DARE से USD लाइव प्राइस:

$0.00024128
$0.00024128
-0.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Agent Daredevil (DARE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:59:11 (UTC+8)

Agent Daredevil का आज का मूल्य

आज Agent Daredevil (DARE) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.73% का बदलाव आया है. मौजूदा DARE से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति DARE है.

$ 127,878 के मार्केट कैप के अनुसार Agent Daredevil करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 530.00M DARE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DARE की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DARE में पिछले एक घंटे में +0.45% और पिछले 7 दिनों में -30.83% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Agent Daredevil (DARE) मार्केट की जानकारी

$ 127.88K
$ 127.88K

--
--

$ 241.28K
$ 241.28K

530.00M
530.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Agent Daredevil का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 127.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DARE की मार्केट में उपलब्ध राशि 530.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 241.28K है.

Agent Daredevil की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.45%

-0.73%

-30.83%

-30.83%

Agent Daredevil (DARE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Agent Daredevil का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Agent Daredevil का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Agent Daredevil का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Agent Daredevil का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.73%
30 दिन$ 0+28.17%
60 दिन$ 0+42.34%
90 दिन$ 0--

Agent Daredevil के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Agent Daredevil (DARE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DARE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Agent Daredevil (DARE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Agent Daredevil के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Agent Daredevil की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए DARE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Agent Daredevilप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Agent Daredevil

2030 में 1 Agent Daredevil का मूल्य कितना होगा?
अगर Agent Daredevil 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Agent Daredevil के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
Agent Daredevil (DARE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Agent Daredevil के बारे में और जानें

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$194.08

$0.013593

$0.03520

$0.0004190

$0.0000000015364

$0.0255

