AGENT मूल्य (AGENT)
-0.22%
-4.74%
+22.16%
+22.16%
AGENT (AGENT) रियल-टाइम प्राइस $0.00403005 है. पिछले 24 घंटों में, AGENT ने $ 0.00399499 के कम और $ 0.00426394 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGENT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01706934 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0025891 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGENT में -0.22%, 24 घंटों में -4.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +22.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AGENT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.03M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AGENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.03M है.
आज के दिन के दौरान, AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000200685279563473 था.
पिछले 30 दिनों में, AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002294613 था.
पिछले 60 दिनों में, AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002452035 था.
पिछले 90 दिनों में, AGENT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008888349736141824 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000200685279563473
|-4.74%
|30 दिन
|$ -0.0002294613
|-5.69%
|60 दिन
|$ -0.0002452035
|-6.08%
|90 दिन
|$ -0.0008888349736141824
|-18.06%
Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.