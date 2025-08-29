Afreum मूल्य (AFR)
Afreum (AFR) रियल-टाइम प्राइस $0.00236886 है. पिछले 24 घंटों में, AFR ने $ 0.0021572 के कम और $ 0.00240188 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AFR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00273996 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00007364 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AFR में -0.63%, 24 घंटों में -0.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +92.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Afreum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.92M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AFR की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.00B है, कुल आपूर्ति 7997811305.221972 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.92M है.
आज के दिन के दौरान, Afreum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Afreum का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0054663491 था.
पिछले 60 दिनों में, Afreum का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0085218485 था.
पिछले 90 दिनों में, Afreum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.07%
|30 दिन
|$ +0.0054663491
|+230.76%
|60 दिन
|$ +0.0085218485
|+359.74%
|90 दिन
|$ 0
|--
Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange). The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa.
Afreum (AFR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AFR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
