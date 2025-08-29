AFR की अधिक जानकारी

Afreum लोगो

Afreum मूल्य (AFR)

गैर-सूचीबद्ध

1 AFR से USD लाइव प्राइस:

$0.00236689
$0.00236689$0.00236689
-0.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Afreum (AFR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:17:29 (UTC+8)

Afreum (AFR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0021572
$ 0.0021572$ 0.0021572
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00240188
$ 0.00240188$ 0.00240188
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0021572
$ 0.0021572$ 0.0021572

$ 0.00240188
$ 0.00240188$ 0.00240188

$ 0.00273996
$ 0.00273996$ 0.00273996

$ 0.00007364
$ 0.00007364$ 0.00007364

-0.63%

-0.07%

+92.98%

+92.98%

Afreum (AFR) रियल-टाइम प्राइस $0.00236886 है. पिछले 24 घंटों में, AFR ने $ 0.0021572 के कम और $ 0.00240188 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AFR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00273996 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00007364 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AFR में -0.63%, 24 घंटों में -0.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +92.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Afreum (AFR) मार्केट की जानकारी

$ 18.92M
$ 18.92M$ 18.92M

--
----

$ 18.92M
$ 18.92M$ 18.92M

8.00B
8.00B 8.00B

7,997,811,305.221972
7,997,811,305.221972 7,997,811,305.221972

Afreum का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.92M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AFR की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.00B है, कुल आपूर्ति 7997811305.221972 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.92M है.

Afreum (AFR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Afreum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Afreum का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0054663491 था.
पिछले 60 दिनों में, Afreum का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0085218485 था.
पिछले 90 दिनों में, Afreum का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.07%
30 दिन$ +0.0054663491+230.76%
60 दिन$ +0.0085218485+359.74%
90 दिन$ 0--

Afreum (AFR) क्या है

Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange). The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Afreum (AFR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Afreum प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Afreum (AFR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Afreum (AFR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Afreum के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Afreum प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AFR लोकल करेंसी में

Afreum (AFR) टोकन का अर्थशास्त्र

Afreum (AFR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AFR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Afreum (AFR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Afreum (AFR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AFR प्राइस 0.00236886 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AFR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AFR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00236886 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Afreum का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AFR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.92M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AFR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AFR की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.00B USD है.
AFR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AFR ने 0.00273996 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AFR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AFR ने 0.00007364 USD की ATL प्राइस देखी.
AFR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AFR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AFR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AFR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AFR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:17:29 (UTC+8)

