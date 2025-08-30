Affi Network मूल्य (AFFI)
Affi Network (AFFI) रियल-टाइम प्राइस $0.00566061 है. पिछले 24 घंटों में, AFFI ने $ 0.0056601 के कम और $ 0.00566141 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AFFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.2712 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00432224 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AFFI में --, 24 घंटों में +0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -36.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Affi Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AFFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.07M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 566.06K है.
आज के दिन के दौरान, Affi Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Affi Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0029964048 था.
पिछले 60 दिनों में, Affi Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015886768 था.
पिछले 90 दिनों में, Affi Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.00%
|30 दिन
|$ -0.0029964048
|-52.93%
|60 दिन
|$ +0.0015886768
|+28.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive!
