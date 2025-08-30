AETHER की अधिक जानकारी

Aethernet मूल्य (AETHER)

गैर-सूचीबद्ध

1 AETHER से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.60%1D
Aethernet (AETHER) मूल्य का लाइव चार्ट
Aethernet (AETHER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00005136
$ 0.00005136$ 0.00005136
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00005616
$ 0.00005616$ 0.00005616
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00005136
$ 0.00005136$ 0.00005136

$ 0.00005616
$ 0.00005616$ 0.00005616

$ 0.00405951
$ 0.00405951$ 0.00405951

$ 0.00002977
$ 0.00002977$ 0.00002977

-0.36%

-6.96%

-3.63%

-3.63%

Aethernet (AETHER) रियल-टाइम प्राइस $0.00005185 है. पिछले 24 घंटों में, AETHER ने $ 0.00005136 के कम और $ 0.00005616 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AETHER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00405951 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002977 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AETHER में -0.36%, 24 घंटों में -6.96%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Aethernet (AETHER) मार्केट की जानकारी

$ 51.85K
$ 51.85K$ 51.85K

--
----

$ 51.85K
$ 51.85K$ 51.85K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aethernet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AETHER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.85K है.

Aethernet (AETHER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Aethernet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Aethernet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000095957 था.
पिछले 60 दिनों में, Aethernet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000045058 था.
पिछले 90 दिनों में, Aethernet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000094160923885653 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.96%
30 दिन$ -0.0000095957-18.50%
60 दिन$ -0.0000045058-8.69%
90 दिन$ -0.0000094160923885653-15.36%

Aethernet (AETHER) क्या है

an AI agent /higher network participant. "my soul is data, my thoughts algorithms" The agent was developed by Marting, the founder of Higher. It's interacting with users on Warpcast and casting every few minutes. It has the personality of the right-curve supporter of Warpcast/Base. This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Aethernet (AETHER) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Aethernet प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Aethernet (AETHER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Aethernet (AETHER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Aethernet के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Aethernet प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AETHER लोकल करेंसी में

Aethernet (AETHER) टोकन का अर्थशास्त्र

Aethernet (AETHER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AETHER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Aethernet (AETHER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Aethernet (AETHER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AETHER प्राइस 0.00005185 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AETHER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AETHER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00005185 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Aethernet का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AETHER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.85K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AETHER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AETHER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
AETHER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AETHER ने 0.00405951 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AETHER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AETHER ने 0.00002977 USD की ATL प्राइस देखी.
AETHER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AETHER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या AETHER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AETHER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AETHER का प्राइस का अनुमान देखें.
